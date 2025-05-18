«20 суток был в реанимации. С этим не живут»: подробности смерти клавишника «Ленинграда» Дмитрия Иванова

18 мая в возрасте 41 года ушел из жизни клавишник группы «Ленинград» и певицы МакSим Дмитрий Иванов. Музыкант несколько недель находился в коме после обширного инсульта. Сестра мужчины Анна раскрыла подробности его смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам сестры, обширный инсульт у Дмитрия Иванова мог случиться из-за разрыва аневризмы. Анна в слезах рассказала, что ее брат находился в реанимации 20 дней, где «протянул» столько лишь благодаря хорошему здоровью. Она назвала это «чудом», поскольку обычно люди гораздо быстрее умирают из-за кровоизлияния в мозг.

«20 суток он был в реанимации, врачи боролись, Дима боролся. Вообще чудо, что он протянул так 20 дней. Потому что здоровье было хорошее, поэтому и протянул. А так вообще с этим не живут», — поделилась сестра Дмитрия Иванова.

Напомним, музыкант играл на клавишах в «Ленинграде» с 2020 по 2025 год. не так давно Дмитрий Иванов вернулся в коллектив к МакSим, где играл в 2010-х. Также клавишник сотрудничал со многими другими звездами, среди которых Николай Басков, Стас Михайлов, Анна Седокова, Сергей Безруков и метал группа «Эпидемия».

Со слов близких, мужчина всегда был за ЗОЖ, не пил, не курил и занимался спортом. Однако 29 апреля у 41-летнего Дмитрия Иванова внезапно случился обширный инсульт, после чего он впал в кому. Состояние бывшего клавишника «Ленинграда» оставалось тяжелым, врачи долго боролись за его жизнь, но 18 мая он скончался, не приходя в сознание.

Ранее певица МакSим высказалась о трагической смерти Дмитрия Иванова: «Мы все верили, что он проснется, в нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове».