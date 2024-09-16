20-летнюю Катю Адушкину заподозрили в романе с блогером Егором Шипом

Популярную российскую блогершу Катю Адушкину заподозрили в романе с начинающим певцом Егором Шипом. Молодых людей заметили вместе на презентации сольного проекта певицы MARSO.

Как пишет портал Super.ru, 22-летний исполнитель хита «Пикачу» не отходил от 20-летней Адушкиной. Пара танцевала и обнималась на глазах у всех собравшихся.

При этом блогеры никак не прокомментировали появившиеся в Сети слухи, но и опровергать их не спешат.

Известно, что в прошлом году Адушкина рассталась с молодым человеком, после чего ее подозревали в романе с 29-летним блогером-миллионником Гусейном Гасановым. В итоге слухи не нашли подтверждений, однако Катя заявила, что ее сердце занято.

Ранее Егор Шип рассказал, что проиграл в казино 15 миллионов рублей. Тиктокер признался, что долгое время был зависим от азартных игр. Из-за этого ему пришлось отменить поездку в Дубай.