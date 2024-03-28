«Миссис Вселенная-2023» раскрыла стоимость участия в конкурсах красоты

Победительница международных конкурсов красоты «Миссис Земной шар-2023» и «Миссис Вселенная-2023» Ольга Каменская призналась, что участие в подобных мероприятиях обходится в несколько миллионов рублей. При этом оплачивать все расходы приходится самостоятельно, так как спонсоров обычно у конкурсанток нет.

«Это все очень недешево. Все платья на конкурсах — дизайнерские, соответственно они стоят немалых денег. Поездка на международный конкурс красоты точно обходится в несколько миллионов рублей», - сказала Каменская в интервью изданию «Страсти».

Она подчеркнула, что какой-то сторонней финансовой поддержки у нее не было, поэтому спонсором стала вся семья.

«Все это было сделано за счет средств из личного бюджета», - подчеркнула титулованная красавица.

Кроме того, Ольга отметила, что для участия в международном конкурсе мало быть красивой и коммуникабельной, нужно еще хорошо знать английский язык. Без этого сложно произвести впечатление на жюри.

Также Каменская рассказала, что финальное шоу в зарубежных мероприятиях существенно отличается от российских аналогов.

«Это такая кульминационная точка, к которой готовятся все участницы, и на международных конкурсах это всегда более масштабно, это потрясающее представление, сделанное для зрителей», - поделилась Ольга.

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