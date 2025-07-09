20-летняя дочь комика Гарика Мартиросяна окончила МГИМО

Дочь известного комика Гарика Мартиросяна окончила МГИМО. Об этом в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила супруга шоумена Жанна, опубликовав фото 20-летней выпускницы с дипломом.

Девушка училась в ВУЗе по специальности «переводчик». Она в совершенстве владеет тремя языками: армянским, русским и английским.

«Жасмин, мы тобой так гордимся», — написала автор книги «Дневник жены юмориста», Жанна Левина-Мартиросян.

Дочь артиста ведет непубличный образ жизни. Гарик Мартиросян в одном из прошлых интервью признавался, что ни дочь, ни 15-летний сын Даниэль не хотят связываться свою жизнь с шоу-бизнесом. И они с женой уважают их выбор.

Однако иногда Жасмин помогает отцу в работе: пишет сценарии и снимает небольшие видео. Кроме того, талантливая наследница комика сочиняет песни в стиле рэп. Она часто путешествует, но отдыхать любит на малой родине папы в Иджеване, Армения.

Продюсер Comedy Club назвал свою дочь в честь своей матери. Жанна Левина-Мартиросян рассказала, что не была против этого.

Ранее мы писали о том, что супруге Гарика Мартиросяна приходится оправдываться за отказ от алкоголя.