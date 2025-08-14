19-летнюю невесту Григория Лепса Аврору отказались везти таксисты во Франции

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба пожаловалась на таксистов во Франции. Водители отказывались ее везти.

Лето возлюбленная исполнителя хита «Рюмка водки» проводит за границей. Сначала она отдыхала вместе с Григорием, а теперь, судя по кадрам в соцсетях, путешествует вместе с друзьями. Аврора прилетела на курорт во Франции, но сразу же столкнулась с проблемой – таксисты не хотели ее везти.

По признанию девушки, причиной отказа могли послужить чемоданы. Их в Кибы было четыре штуки. Она запечатлела, как сидела на улице на одном из них.

«Пятое такси послало нас с нашими чемоданами. И на улице 34 градуса», - пожаловалась Аврора.

Напомним, что с Григорием Лепсом 19-летняя студентка встречается уже больше года. Певец уже давно сделал Кибе предложение руки и сердца, но пока неизвестно, когда будет свадьба. Сама Аврора делилась, что этот вопрос остается открытым. Также они с артистом пока не живут вместе и не разговаривают о приобретении совместной недвижимости.

Ранее поклонники засняли Григория Лепса целующего Аврору Кибу на улице.