19-летняя невеста Григория Лепса вернулась в Лондон после слов, что бросит учебу

19-летняя невеста певца Григория Лепса улетела из России. Аврора вернулась в Лондон, где находится университет, в котором она обучается. Несмотря на то, что девушка неоднократно жаловалась на жизнь за границей, по всей видимости, она решила все-таки получить диплом.

В личном блоге возлюбленная Лепса рассказала, что после длительных каникул в Москве она все-таки вновь улетела. Она продолжит обучение в Колледже моды.

«Я все-таки скучала», - поделилась Аврора.

После переезда из Москвы девушка столкнулась со многими трудностями. В Сети она делилась, что в России ее жизнь похожа на сказку — она ходит на светские мероприятия, общается со звездами, дает интервью. А в Великобритании все совсем не так. Из-за этого она даже подумывала оставить учебу, просто выйти замуж за Григория и ни в чем себе не отказывать.

Однако после нескольких месяцев нахождения в столице России Аврора приняла решение вернуться в Лондон. Когда в следующий раз она воссоединится со своим женихом, пока неизвестно.

Ранее певица Марго призналась, что хранит секреты невесты Григория Лепса.