«Она уже многое прошла в жизни»: певица Марго рассказала о секретах, которые хранит 19-летняя невеста Лепса

Певица Марго в последнее время очень сблизилась с 19-летней невестой Григория Лепса Авророй. Девушки много времени проводят вместе, и, как призналась артистка, она хранит многие секреты подруги. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

По словам музы Филиппа Киркорова, с Авророй у нее сложились очень теплые отношения. Именно ее она может назвать своей подругой в шоу-бизнесе. Благодаря хорошему общению Киба открылась Марго и поделилась с ней своими тайнами, которые певица никому не раскрывает. Из-за этого она даже отказалась высказываться по поводу ее отношений с Лепсом.

«С Авророй мы общаемся очень много, я знаю многие ее секреты, но ни за что ни с кем ими не поделюсь, потому что я умею их хранить. Аврора совсем молоденькая девочка, ей всего 19 лет, но она уже многое прошла в жизни, поэтому очень повзрослела. Нам есть, о чем с ней поговорить. Мы понимаем друг друга», - поделилась Марго.

Напомним, что Аврора была и на дне рождения Марго, которое прошло в конце марта. Также на праздник были приглашены и многие другие отечественные звезды.

«Я отметила свой день рождения в очень душевной и в то же время шумной, яркой и веселой обстановке. У меня на празднике были друзья, родные, а также звезды. Группа «Инь Янь», Бьянка, Егор Крид, Наталья Рудова, Наталья Бардо, Аврора Киба, девушка Григория Лепса, экстрасенсы Николь Кузнецова и Никита Турчин. Была моя мама, они с папой по очереди всегда приезжают на мой день рождения, так как кто-то один должен остаться на хозяйстве. Приехала моя подруга из Макеевки, прилетела знакомая из Дубая. Одним словом, ко мне на праздник люди съехались из самых разных уголков», - рассказала Марго.

Интервью с Марго читайте на сайте «Страсти».