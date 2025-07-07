19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба попала в больницу

Аврора Киба сообщила подписчикам, что ей пришлось обратиться к врачам. В соцсети 19-летняя невеста певца Григория Лепса опубликовала фото из больничной палаты.

В своем аккаунте девушка поделилась фотографией своей руки с воткнутой в нее капельницей.

«Друзья, я сильно приболела! Надеюсь, скоро к вам вернусь», — написала звезда.

В последнее время молодая избранница 61-летнего народного артиста России активно проявляет себя в медиапространстве. Так, недавно она снялась в проекте «Мастер игры». И хотя она покинула реалити-шоу задолго до его финала, Аврора призналась, что часто плохо себя чувствовала в процессе съемок.

Также она рассказала, что в Марокко она сильно мерзла. А теперь ее самочувствие снова ухудшилось. И она оказалась в больничной палате под капельницей.

Ранее мы писали о том, как невеста Григория Лепса Аврора Киба рассказала, что до встречи с исполнителем хита «Рюмка водки на столе» у нее не было других мужчин. Также она опровергла все слухи о расставании в известным певцом. Впрочем, особо вдаваться в подробности своей личной жизни Аврора не стала.