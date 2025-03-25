19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба пока не планирует детей от певца

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба высказалась по поводу романа с артистом. Сам он делился с журналистами, что мечтает о детях от молодой возлюбленной. Однако она дала понять – пока у нее в планах беременности нет.

Аврора призналась, что когда-нибудь обязательно планирует стать мамой. Но на данный момент она не может точно сказать, когда ожидать пополнение.

«Дети обязательны. Куда без детей? Но пока не планируем», - поделилась Аврора с POPCAKE.

К слову, Григорий уже давно интригует поклонников подробностями скорой свадьбы с Кибой. Но многие до сих пор не верят в этот роман, так как считают его пиар-историей. Тем не менее, отношения звезды с 19-летней девушкой продолжаются уже почти год. Впервые они вместе вышли в свет в июне 2024 года, а уже в сентябре Лепс назвал Аврору своей женой.

Ранее стало известно, что после начала романа с Григорием Лепсом Аврора Киба выпустила песню.