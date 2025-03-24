19-летняя невеста Лепса Аврора Киба спела на дне рождения музы Киркорова Марго

19-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба выступила на дне рождения артистки Марго, которую Филипп Киркоров называет своей музой. Девушка исполнила свою песню «Пьяная дура».

В личном блоге Марго и Аврора поделились кадрами с вечеринки. В какой-то момент именинница попросила подняться на сцену возлюбленную Лепса и передала ей микрофон. Под трек Кибы позади нее танцевали актрисы Наталья Рудова и Наталья Бардо.

Пользователи Сети теперь обсуждают, что весь роман с Григорием был затеян все-таки ради пиара Авроры, которая решила стать певицей. Впрочем, пока у девушки только одна песня, и выпущена она была еще в 2024 году, поэтому не понятно – будет ли обещанная свадьба с Лепсом или влюбленные скоро разойдутся как ни в чем не бывало.

Напомним, что певец встречается с Кибой уже почти год. Григорий Лепс активно говорит о браке с 19-летней избранницей и даже о детях от нее. Аврора же ведет себя более сдержанно и никаких комментариев прессе предпочитает не давать.

Ранее Аврора Киба пожаловалась на ухудшение состояния здоровья.