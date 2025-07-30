19-летняя актриса Полина Гухман дала первый комментарий о романе с Верником

19-летняя актриса Полина Гухман дала первый комментарий о романе с сыном Игоря Верника Григорием. Девушка призналась, что в отношениях «все хорошо».

25-летний Григорий Верник и Гухман рассекретили отношения две недели назад. 28 июля пара появилась на премьере сериала «Хирург» в Москве, а накануне пришла посмотреть первые серии проекта «Баранкины и камни силы». Гухман сыграла в картине одну из главных ролей – ради нее актриса училась игре на виолончели. Журналистов интересовала личная жизнь Полины и ее избранника.

На соответствующий вопрос Гухман ответила: «Прекрасно, прекрасная личная жизнь как была, так и осталась. У нас все хорошо». Ее слова приводит Woman.ru.

Роман Григория Верника и Полины Гухман для многих стал неожиданностью, так как молодой человек недавно встречался с актрисой Полиной Денисовой из «Папиных дочек». Еще осенью 2024 года возлюбленные появились вместе на премии «Больше, чем звезды». Ради Денисовой Григорий даже разорвал трехлетние отношения с однокурсницей по Школе-студии МХАТ.

14 июля сообщалось, что Верник и Гухман появились на вечеринке в рамках фестиваля кино в Нижнем Новгороде.