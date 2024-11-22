19-летний сын сенатора Тюльпанова бросил невесту, из-за которой ушел из семьи

19-летний сын покойного сенатора Вадима Тюльпанова расстался с невестой, которую отказывались принимать его родные. Молодой человек отметил, что после того, как бросил возлюбленную, смог воссоединиться с семьей. Об этом сообщает Kp.ru.

Роман Владислава и 33-летней Кати Самбуки длился два года. Несмотря на то, что близкие сына сенатора были против девушки из-за ее съемок 18+, он все равно собирался на ней жениться. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Подробности расставания Владислав не раскрыл, но подчеркнул, что сейчас у него все хорошо.

«Так получилось, что мы с Катей расстались. Больше мы не вместе. Свадьбы не будет. Я снова воссоединился с семьей. Все нормально», - поделился Тюльпанов.

К слову, сама Катя утверждала, что никогда не снималась в фильмах для взрослых, а только была замужем за режиссером, занимавшимся такими проектами. Владислав был на стороне экс-возлюбленной и до сих пор отзывается о ней только с теплотой.

«По возможности я всегда буду стараться помогать Кате. Я желаю ей только самого лучшего», - подчеркнул сын покойного сенатора.

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