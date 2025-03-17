19-летний сын Ирины Дубцовой Артем решил стать певцом и выпустить первый трек

Сын певицы Ирины Дубцовой решил пойти по стопам родителей и стать артистом. Вокалистка призналась, что 19-летний Артем уже готовится выпустить свой первый трек. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Долгое время наследник Дубцовой держался в стороне от шоу-бизнеса и даже не заговаривал о том, чтобы строить карьеру на сцене. Молодой человек учится в МГИМО и сам зарабатывает деньги на дейтелинге. Однако в какой-то момент он понял, что хочет попробовать себя в музыке.

По словам Дубцовой, ей радостно от того, что сын захотел петь. Но при этом помогать Артему в раскрутке она не собирается. Ирина отметила — есть профессиональные продюсеры, которые займутся начинающим артистом.

«Начнет наконец-то свою карьеру мой сын! Я больше жду этого события, чем чего-то от себя. Сын планирует выпустить первый сингл. <…> Если потребуется от меня какая-то помощь 19-летнему взрослому человеку, то я как автор стихов, музыки, как мама ему обязательно помогу», - заявила певица.

Напомним, что, кроме карьеры, Артем еще и активно строит личную жизнь. Он встречается с Тоней Худяковой. Вместе с девушкой он много времени проводит в США.

Ранее Ирина Дубцова ответила Прохору Шаляпину на слова о «сбитом летчике».