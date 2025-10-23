«19 лет, и все искусственное»: внучка Маслякова показала фото в корсете со шнуровкой

19-летняя внучка ведущего КВН Александра Маслякова Таисия вышла на связь после месяцев тишины. Девушка показала фото в корсете с цветочным принтом со шнуровкой, продемонстрировав стройную фигуру.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге Таисии.

Образ Масляковой получился смелым и провокационным: она выбрала мини-корсет, подчеркивающий формы и выделяющий талию, сверху накинула черную кофту. Таисия сделала макияж с акцентом на глаза, выделила губы. Волосы девушки были полностью забраны. В таком виде внучка Маслякова позировала перед зеркалом.

Последнюю публикацию Таисия сделала в августе по случаю дня рождения. Потом она на время пропала и, по всей вероятности, решила вернуться эффектно.

В Сети осудили образ внучки Маслякова. Интернет-пользователи пишут: «Господи, в 19 лет и все искусственное, что будет дальше?», «Когда естественность станет модной?», «Колхоз, зачем такие позы?»