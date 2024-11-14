18-летняя внучка Александра Маслякова стала ведущей

18-летняя внучка ведущего КВН Александра Маслякова Таисия стала вести влог юмористического шоу «Лига городов» в соцсетях. Отметим, что это проект ТНТ и компании АМиК.

13 ноября на странице Международного союза КВН во «ВКонтакте» появилась публикация, в которой говорилось: «Побывали с Таисией Масляковой на «Лиге Городов» и посмотрели, какая там атмосфера! Включай наш влог и смотри «Лигу Городов» каждую пятницу, в 22:00, на ТНТ».

В видео Таисия в сером широком костюме и кроссовках общается с членами жюри и командами. Маслякова, например, поинтересовалась у актрисы Марины Кравец, что сложнее – быть мамой двоих детей или наставником.

Ранее сообщалось, что Таисию сравнили с куклой на новом фото. Интернет-пользователи обратили внимание на ее губы и назвали их «гигантскими».

Таисию Маслякову регулярно упрекают в коррекции внешности. Девушка никак не комментирует подобные заявления. Известно, что она учится в МГИМО. В соцсетях Таисии можно увидеть фото из поездок и ресторанов.