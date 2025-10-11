18-летняя дочь певицы Славы победила в шоу на выживание и забрала 4 млн рублей

Дочь певицы Славы победила в шоу на выживание и забрала главный приз. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

18-летняя Александра Морозова, стала победительницей нового реалити-шоу «Выживалити. Наследники». В финале проекта девушка обошла всех конкурентов и получила главный приз — четыре миллиона рублей.

Сразу после завершения съемок Александра поделилась своими эмоциями и рассказала, почему решила принять участие в экстремальном шоу. По словам дочери артистки, она хотела не только испытать себя, но и получить шанс проявить личные качества.

«От участия в проекте я хотела получить новый опыт и проверить свои силы. Не скрою, были мысли, что меня может заметить режиссёр, и я получу приглашения в другие проекты. Остро стоял вопрос временных рамок — мало кто верил, да и я сама не рассчитывала, что останусь надолго в проекте», — призналась Александра.

По словам девушки, на площадке ей пришлось столкнуться с множеством трудностей, в том числе физическими и эмоциональными испытаниями. Тем не менее она смогла дойти до конца.

«Честно говоря, победить мне помогло просто желание остаться и немного удачи», — добавила Морозова.

Выигранные деньги Александра распорядилась справедливо: половину суммы она оставила себе, а остальную разделила между двумя финалистами — Василием Рыбиным и Эммануэль Турецкой.

