18-летняя дочь Глюкозы заявила, что не знает, кто такая Анна Седокова

Дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова, которая выступает под псевдонимом ray!, рассказала, что не знает, кто такая Анна Седокова.

В одном из интервью экс-солистка «ВИА Гра» посоветовала детям съезжать от родителей в 18 лет. Журналист Kp.ru решил поинтересоваться, как Лидия относится к такой инициативе.

Однако, услышав имя певицы, девушка удивилась.

«Какая Анна Седокова?», — сказала она.

Лидия все же обозначила свою позицию по вопросу проживания совершеннолетних детей с родителями. По ее словам, задерживаться до 30 лет не стоит, но и съезжать в 18 лет сложно, поскольку молодым людям нужно вставать на ноги.

Дочь знаменитости добавила, что планирует съехать от родителей в 20 лет. К этому времени Лидия хочет накопить необходимую для самостоятельной жизни сумму денег.

«Нужно иметь финансы, плюс я в индустрии, где тяжело. Да и передвигаться по городу одной сложно — узнают», — отметила ray!

Недавно дочь Глюкозы удивила резкой сменой стиля. Андеграундные наряды она сменила на образ гламурной старшеклассницы. После девушка рассказала, что решила пошутить таким образом.