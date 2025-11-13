«Самый необычный перформанс»: дочь Глюкозы раскрыла причины неожиданной смены образа

Дочь певицы Глюкозы, накануне удивившая всех кардинальной сменой имиджа, раскрыла настоящие причины неожиданного перевоплощения. В своем личном блоге 18-летняя Лидия Чистякова призналась, что это была всего лишь шутка.

В соцсети наследница артистки рассказала, что это был «пранк», который должен был вызвать бурную реакцию у подписчиков. По словам артистки, появление в образе «обыкновенной» девушки в ее случае является «самым необычным перформансом».

«Смена образа была шуткой», — написала Лидия.

Девушка добавила, что продолжает придерживаться принципа «оставаться собой вне зависимости от мнения окружающих», который она активно транслирует в своих социальных сетях.

«С собой нам жить до самого конца, поэтому мы должны себе нравиться», — отметила дочь певицы.

Ранее мы писали о том, что муж певицы Глюкозы Александр Чистяков вышел с ней в свет после сообщений о разводе. Однако, как утверждает источник, супруги пришли на вечеринку по отдельности. Более того, весь вечер артистка провела с Лолитой Милявской.