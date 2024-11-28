18-летняя дочь актера Олега Табакова Мария снялась на пляже в белой тунике
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Дочь актера и режиссера Олега Табакова Мария вышла на связь с поклонниками с отдыха в Дубае. 18-летняя девушка снялась на пляже в белой тунике.
В личном блоге Мария опубликовала новый снимок. На нем она сидела на шезлонге, глядя вдаль. На звездной наследнице была вязаная туника, а ее волосы были распущены. Пляжный образ она дополнила лишь очками.
Мария родилась в браке Олега Табакова с Мариной Зудиной. Первенцем пары стал сын Павел. А спустя 11 лет после его появления на свет супруги вновь стали родителями.
Сын Табакова, когда вырос, решил пойти по стопам звездных родителей. Сейчас он развивается в киноиндустрии и снимается в фильмах и сериалах. А вот Мария не захотела связывать жизнь со сценой. Ей интересна бизнес-сфера. Зудина признавалась, что после окончания школы у девушки была возможность поехать учиться за границу, но она не захотела проводить студенчество не в России. Поэтому осталась в Москве.
Ранее актер Павел Табаков впервые вышел в свет с новой возлюбленной.