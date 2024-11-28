18-летняя дочь актера Олега Табакова Мария снялась на пляже в белой тунике

Дочь актера и режиссера Олега Табакова Мария вышла на связь с поклонниками с отдыха в Дубае. 18-летняя девушка снялась на пляже в белой тунике.

В личном блоге Мария опубликовала новый снимок. На нем она сидела на шезлонге, глядя вдаль. На звездной наследнице была вязаная туника, а ее волосы были распущены. Пляжный образ она дополнила лишь очками.