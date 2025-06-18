18-летний сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко впервые показал возлюбленную

Отметим, что Матвей Петренко решил пойти по стопам родителей и поступил в Театральную школу Олега Табакова. В этом году молодой человек окончил уже второй курс. Об этом в соцсетях рассказала его мама Екатерина Климова.

«Горжусь, сынок!» - написала актриса после спектакля, в котором играл ее сын.

Отметим, что Матвей уже получает предложения в театре. Так, он исполнил одну из ролей в постановке Театра Табакова «Страсти по Бумбарашу». Ее показывали в «Современнике». В кино молодой человек пока не дебютировал.

Ранее Игорь Петренко погасил долг по алиментам на детей от Екатерины Климовой.