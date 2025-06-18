НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 июня 2025, 15:37
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18-летний сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко впервые показал возлюбленную

18-летний сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко впервые показал возлюбленную

© Starface.ru

Старший сын актеров Игоря Петренко и Екатерины Климовой Матвей впервые показал возлюбленную. Личность девушки пока неизвестна.

В соцсетях появился снимок, на котором 18-летний юноша позировал в зеркале вместе со светловолосой девушкой. Матвей обнимал ее сзади и целовал. Никакой подписи под фото не было, но звездный наследник оставил смайлик в виде сердца.

18-летний сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко впервые показал возлюбленную

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что Матвей Петренко решил пойти по стопам родителей и поступил в Театральную школу Олега Табакова. В этом году молодой человек окончил уже второй курс. Об этом в соцсетях рассказала его мама Екатерина Климова.

«Горжусь, сынок!» - написала актриса после спектакля, в котором играл ее сын.

Отметим, что Матвей уже получает предложения в театре. Так, он исполнил одну из ролей в постановке Театра Табакова «Страсти по Бумбарашу». Ее показывали в «Современнике». В кино молодой человек пока не дебютировал.

Ранее Игорь Петренко погасил долг по алиментам на детей от Екатерины Климовой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Екатерина Климова
Игорь Петренко
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