18-летний сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко впервые показал возлюбленную
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Старший сын актеров Игоря Петренко и Екатерины Климовой Матвей впервые показал возлюбленную. Личность девушки пока неизвестна.
В соцсетях появился снимок, на котором 18-летний юноша позировал в зеркале вместе со светловолосой девушкой. Матвей обнимал ее сзади и целовал. Никакой подписи под фото не было, но звездный наследник оставил смайлик в виде сердца.
Отметим, что Матвей Петренко решил пойти по стопам родителей и поступил в Театральную школу Олега Табакова. В этом году молодой человек окончил уже второй курс. Об этом в соцсетях рассказала его мама Екатерина Климова.
«Горжусь, сынок!» - написала актриса после спектакля, в котором играл ее сын.
Отметим, что Матвей уже получает предложения в театре. Так, он исполнил одну из ролей в постановке Театра Табакова «Страсти по Бумбарашу». Ее показывали в «Современнике». В кино молодой человек пока не дебютировал.
Ранее Игорь Петренко погасил долг по алиментам на детей от Екатерины Климовой.