18-летний сын Аллы Довлатовой получил серьезную травму головы при падении в горах

Телеведущая Алла Довлатова сейчас вместе с сыном в отпуске в Сочи. Они с 18-летним Павлом решили насладиться активным отдыхом на Красной поляне. Однако выходные в горах чуть не окончились для наследника артистки плачевно.

В личном блоге Довлатова рассказала, что ее сын серьезно упал во время катания на лыжах. Павел ударился головой и получил травму, из-за чего на следующий день не смог присоединиться к маме на спуске. Телеведущая призналась, что сейчас с молодым человеком все в порядке, но все могло закончится иначе, если бы на нем не было шлема.

«Паша давно не катался и сегодня упал… Ударился головой, шлем спас! Берегите себя и своих близких!» - написала Алла Довлатова на своей странице в социальной сети.

Артистка также рассказала, что раньше ее супруг постоянно не использовал средства защиты при катании на лыжах, и она переживала за его жизнь. Однако сейчас она пристально следит, чтобы и муж, и сын соблюдали правила безопасности при спуске с горы.

Ранее Алла Довлатова пообщалась со своими подписчиками и решила проверить народный рецепт борьбы с морщинами. Она натерла лицо банановой кожурой и рассказала о результате.