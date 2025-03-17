Врач Андрей Кондрахин подтвердил, что дочери Юлии Началовой грозит подагра

Дочь Юлии Началовой, скончавшейся в 2019 году, может повторить судьбу знаменитой мамы. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» врач-терапевт Андрей Кондрахин подтвердил, что 18-летняя Вера Алдонина может заболеть подагрой, от которой долгие годы страдала певица.

Исполнительница хита «Герой не моего романа» много лет боролась с ранней и злокачественной формой подагры, которая привела к серьезному поражению суставов. Поклонники Юлии Началовой стали беспокоиться, что ее дочь также может столкнуться с таким недугом. По словам врача, подагра действительно может передаваться по наследству, поскольку это заболевание проявляется в нарушении обмена веществ. Однако в особой группе риска окажется будущий внук артистки — болезнь чаще наблюдается у мужчин.

«Вероятность того, что с Верой повторится история ее мамы — 50 на 50 процентов, так как мама была носителем этого гена, а папа — нет. Но если у дочки Началовой родится мальчик, у него высок риск развития подагры», — заявил Андрей Кондрахин.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Новость о внезапной смерти певицы стала потрясением для поклонников. Долгие годы артистки боролась с подагрой и системной красной волчанкой. По официальной версии, причиной смерти знаменитости стало заражение крови в сочетании с сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось о том, что врач назвал череду роковых ошибок, повлекших смерть Юлии Началовой.