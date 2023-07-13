18-летнего хоккеиста, которого сбила дочь Пореченкова, переводят в реабилитационный центр

18-летнего хоккеиста, которого сбила дочка Михаила Пореченкова, выписали из больницы в состоянии комы. У молодого человека тяжелая травма головы, из-за чего врачи решили перевести его в реабилитационный центр. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В начале июня наследница знаменитого актера Михаила Пореченкова попала в ДТП. Инцидент произошел в деревне Толстопальцево. «Мерседес» 18-летней Марии врезался в скутер хоккеиста Александра Петровского.

Парень находится в больнице уже больше месяца. Медики обнаружили у него травму головы, а также диагностировали разрыв селезенки, переломы ключицы, предплечья и бедра.

Врачи все еще оценивают состояние Александра как тяжелое. Из-за ушиба мозга парень не выходит из умеренной комы.

Очередное элитное ДТП случилось 6 июля в Москве. Роскошная машина телеведущей Екатерины Андреевой столкнулся с «БМВ» на пересечении улицы Большой Татарской и Вишняковского переулка.