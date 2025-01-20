«18 лет потрясающих отношений»: Анна Цуканова-Котт развелась с мужем

Актриса Анна Цуканова-Котт завила, что развелась с мужем Александром Коттом после 18 лет брака. 35-летняя звезда рассказала в соцсетях, что сделала это еще год назад, но только сейчас решила публично об этом сообщить.

Знаменитость опубликовала в соцсетях пост о личной жизни и удивила фанатов заявлением о разводе, который произошел еще год назад. Она рассказала, в каких отношениях сейчас находится с экс-супругом.

«Это было очень круто! 18 лет потрясающих отношений, плюс двое детей! В сердце только благодарность и любовь. Мы с Сашей развелись около года назад, но остались лучшими друзьями и любящими родителями. Двигаемся дальше!» — поделилась артистка.

Напомним, что Анна родила от Александра сына Михаила и дочь Лию. Наследнику пары сейчас 15 лет, а наследнице – шесть.

Актриса дала понять, что в их семье остались теплые отношения, но не стала раскрывать причину развода. Напомним, что бывший избранник знаменитости является режиссером и сценаристом, он известен по многим частям фильма «Елки». Он является братом-близнецом Владимира Котта.

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