17-летнюю внучку Александра Маслякова выписали из больницы. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог Таисии Масляковой.

В соцсети внучка телеведущего сообщила неприятные новости. Как выяснилось, на днях ее госпитализировали из-за плохого самочувствия. В медицинском учреждении ей пришлось провести некоторое время. Что именно произошло — Таисия не стала уточнять. Вместо этого она поспешила всех успокоить, заявив об отсутствии жалоб на здоровье.

Напомним, что внучка Маслякова является студенткой МГИМО. Девушка учится на факультете управления и политики. В личном блоге Таисия поделилась снимком из университета. На кадре она запечатлена в черном пиджаке и коротком топе. Студентка дополнила образ нюдовым макияжем и распущенными волосами.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Александр Масляков уехал из Москвы после ковида и ухода из КВН. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что детям Александра Градского достался в наследство только разрушенный дом.