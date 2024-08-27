17-летнюю фигуристку «Академии Плющенко» уличили в употреблении допинга

Фигуристка Варвара Горобченко из «Академии Плющенко» не прошла допинг-контроль. 17-летнюю спортсменку дисквалифицировали на пять лет.

Как сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в допинг-пробе Горобченко обнаружили следы мельдония и сибутрамина.

Согласно решению РУСАДА, спортсменка не сможет принимать участие в соревнованиях до 14 мая 2028 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Варвара Горобченко является ученицей олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Ранее отец фигуристки Камилы Валиевой, которую спортивный арбитражный суд отстранил на четыре года от участия в соревнованиях и лишил всех медалей в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил, заявил, что она будет готовиться к Зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Милане уже через два года.