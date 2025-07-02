17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой попала в больницу

Дочь телеведущей Даны Борисовой попала в больницу. 17-летняя Полина вышла на связь в соцсетях и опубликовала фото с капельницей.

Звездная наследница не стала раскрывать подробности госпитализации. Она обещала рассказать о причинах попадания в больницу чуть позже.

«Скоро всё расскажу», — написала Полина.

Поклонники переживают за состояние девушки, а ее мама пока никак не прокомментировала госпитализацию дочери.

Напомним, что Полина с юных лет начала увлекаться пластическими и косметологическими процедурами. Дана поддержала дочь и даже в качестве подарка на 18-летие оплатила ринопластику. А до этого наследница делала себе «углы Джоли» и увеличивала губы. Знаменитость говорила, ее дочь преобразили с помощью филлеров, без хирургического вмешательства.

Также Полина худела на популярном препарате для диабетиков, который имеет множество противопоказаний. По словам дочери знаменитости, она прекратила это делать, осознав возможные последствия.

Бабушка девочки выступает против процедур для внучки. Она призывает свою дочь Дану остановиться и не трогать Полину, которая еще совсем юная для подобных вмешательств.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова раскритиковала нового мужа Бородиной. Она назвала его альфонсом.