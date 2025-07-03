17-летняя дочь певицы Алсу будет поступать на юридический факультет в США

17-летняя дочь певицы Алсу Микелла окончила частную школу-пансион в Принстоне и будет поступать на юридический факультет одного из университетов в США. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Микелла училась в The Hun School of Princeton, где усиленно готовят к поступлению в американские вузы. Год обучения обходился семье в сумму более 65 тыс. долларов (от 5 млн рублей). Микелла училась там уже в старших классах, до этого – в России. Источник узнал, что она будет поступать в несколько университетов в США. При этом ранее Микелла увлекалась музыкой, но занятия отложила.

Алсу отмечала, что музыкальная карьера нестабильна и важно получить хорошее образование.

В июне Алсу исполнилось 42 года. Певица провела вечер в московском клубе, в важный день артистка сияла в платье белого цвета. Поздравить исполнительницу пришли коллеги Зара, Жанна Мартиросян, Дарья Туриченко и другие.