17-летняя дочь Даны Борисовой похвасталась фигурой после уколов для похудения. Об этом стало известно из соцсетей.

Дана Борисова не скрывает, что ее дочь пользовалась уколами, которые помогают сбросить лишний вес. Мать рассказывала, что девочка сама просила у нее средства для похудения.

Сейчас 17-летняя Полина отдыхает в Таиланде на острове Самуи. В соцсетях девочка выложила снимок, на котором она позирует перед зеркалом в купальнике.

Ранее Дана Борисова жаловалась на проблемы в отношениях с дочерью. Телеведущая рассказывала, что Полина не хотела жить вместе с ней, называла мать хитрой и неадекватной. Однако спустя время обиды между ними исчезли — сейчас Дана и Полина прекрасно ладят друг с другом.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова не против экспериментов 17-летней дочери Полины с внешностью.