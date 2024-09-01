17-летняя дочь Даны Борисовой отказалась называть уколы красоты пластикой. Об этом сообщает StarHit.

Несколько недель назад Дана Борисова рассказывала, что ее 17-летняя дочь Полина уже пользуется услугами косметолога. Так, девочке под присмотром матери сделали «углы Джоли» — специальные уколы, которые делают скулы острыми, а овал лица геометричным.

Телеведущая тогда рассказывала, что о желании посетить косметолога заявляла ее дочь. После этого в Сети вспыхнули бурные обсуждения — некоторые писали, что Полине еще рано делать подобные уколы. Кто-то и вовсе сравнил это с пластическими операциями.

На возражения подписчиков вскоре ответила сама Полина.

«С каких пор пара безобидных уколов называется пластикой? Что ж… Видимо меня ждет счастливое будущее блогера. Готовьтесь, хаха!» — написала она.

Ранее мы рассказывали о том, что Дану Борисову предупредили о рисках после операции.