17-летня девушка задохнулась от приступа астмы из-за отсутствия у скорой ингалятора

Трагедий закончился вызов скорой помощи к 17-летней жительнице села Бетьки в районе города Набережные Челны.

Обращение по «03» поступило в связи с острым приступом бронхиальной астмы, однако у прибывшей бригады врачей не оказалось при себе ингалятора. В результате несовершеннолетняя пациентка задохнулась прямо на руках у медиков.

Как сообщает РЕН ТВ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 1 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В обстоятельствах смерти девушки разберутся следователи, расследование уже началось.