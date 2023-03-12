В Набережных Челнах Кинг-Конг убил 21-летнего парня

Настоящей трагедией обернулся для жителей многоэтажного дома в Набережных Челнах запуск петарды «Кинг-Конг». 21-летний молодой человек приобрел петарду и поджег фитиль прямо в квартире.

По одной из версий таким образом он хотел совершить самоубийство. По другой – собирался метнуть подожженную петарду из окна 10 этажа, но не успел.

«Кинг-Конг» - самая мощная в России и в мире сертифицированная петарда. Внутри 15-сантиметрового баллона заложено 100 г пороховой смеси, усиленной тонкодисперсным металлическим порошком. На пиротехнических форумах есть информация, что производители часто увеличивают количество пороха до 200 г. По интернету гуляют видео подрывов при помощи «Кинг-Конга» старых холодильников и автомобилей – в замкнутом пространстве петарда действует, как ручная граната.

Взрыв обрушил межкомнатные перегородки квартиры, вывел из строя грузовой лифт, выбил рамы и спровоцировал пожар. 80 человек были срочно эвакуированы. Владелец петарды погиб на месте.