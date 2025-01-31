17-летний актер Ярослав Могильников заболел после Таиланда

17-летний актер Ярослав Могильников провел отпуск в Таиланде и заболел по возвращении в Россию.

Актер отдыхал в Таиланде с друзьями. Это второе для него путешествие за границу.

Компания 18 дней была на Пхукете. Из минусов Могильников отметил еду – говорит, что она сложно переваривается.

Еще одна проблема – насекомые и грызуны, а также мусор. Могильников рассказал, что «отдых прошел не без казусов», но каких-либо подробностей не сообщал.

В России актер заболел – предварительно, у него грипп.

«В понедельник я прилетел в Москву и сильно заболел, возможно, гриппом, я все еще не осознал, что прилетел домой», - сказал он и добавил, что готов к работе. Слова актера приводит Kp.ru.

В начале января он рассказывал, что влюбился. Незадолго до этого актер расстался с Анной Пересильд.