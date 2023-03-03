17 дней: болезнь Елены Ваенги оказалась хуже, чем думали врачи

Певица Елена Ваенга вышла на связь в соцсетях после длительного отсутствия. Ранее артистка сообщала, что у нее ларингит – болезнь должна была отступить через 10 дней, но все оказалось хуже.

«17 дней я болела… давно такого не было», - написала Ваенга в соцсетях.

4 марта Ваенга выедет на гастроли. Она призналась, что «переживает очень», и поблагодарила поклонников «за ожидание и понимание».

«Каждый концерт жду как событие», - разоткровенничалась 46-летняя артистка.

Поклонники в комментариях пожелали ей «здоровья и сил». Некоторые поздравляли с выздоровлением и желали больше не болеть.

«С выздоровлением, Лена! Теплых, уютных, душевных концертов», - говорится в одном из сообщений.

Первый концерт певицы в рамках тура состоится в Павлово, он пройдет 5 марта. Затем Ваенга направится в Нижний Новгород, Казань, Тулу. Певица выступит в 11 городах.

Ранее Ваенга выехала в тур и заболела, она провела только один концерт. Артистка обратилась к медикам в Ростове-на-Дону и пообещала предоставить владельцам залов медицинские документы, подтверждающие ларингит.