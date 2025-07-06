16-летнюю Анну Пересильд заметили на выступлении Вани Дмитриенко. Об этом сообщает Kp.ru.

Анна Пересильд, которую подозревают в романе с Ваней Дмитриенко, снова спровоцировала слухи о том, что она встречается с музыкантом. Пересильд появилась на выступлении Дмитриенко на VK Fest в Петербурге.

Журналисты сообщили, что 16-летняя актриса подпевала во время концерта Дмитриенко рядом со сценой, а когда его выступление закончилось, Пересильд поспешила за кулисы.

Дмитриенко во время путешествия в Санкт-Петербург столкнулся со сложностями из-за отмен и переносов рейсов. Певец должен был прилететь еще 5 июня, но самолет вылетел с задержкой только 6 июня.

Напомним, слухи о романе между Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко ходят с начала 2025 года. Сами знаменитости предпочитают не комментировать возможные отношения.

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