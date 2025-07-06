Экс-солистка Serebro Дарья Шашина станет мамой во второй раз. Этой радостной новостью девушка поделилась в личном блоге.

Дарья Шашина заявила, что они с Иваном Чебановым ждут пополнения в семье. Артистка опубликовала в социальных сетях кадры, где она позирует вместе с сыном на фоне закатного неба и моря. Певица была одета в обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Но пол второго ребенка Дарья раскрывать не стала. Поклонники звездной пары уже предположили, что будет снова мальчик, а доказательством стал эмодзи в виде голубого сердечка.

«Последний отпуск с моими любимыми перед тем, как начнется новая глава жизни», — подписала пост звездная мама.

Напомним, Шашина и Чебанов в браке уже восемь лет. Они поженились в 2017 году, а уже спустя четыре года экс-солистка родила первенца, которого назвали в честь отца.

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