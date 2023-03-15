16-летняя дочь Юлии Началовой впервые заговорила о муже

В 2019 году не стало певицы Юлии Началовой. У нее осталась единственная дочь, которой не так давно исполнилось 16 лет. Вера Алдонина тяжело переживала утрату мамы, и помогали ей справиться бабушка с дедушкой. Свою жизнь звездная наследница решила связать, как и Началова, с творчеством. Сейчас она занимается музыкой и хореографией, а также делает первые шаги на большой сцене.

По мере взросления Вера стала все чаще появляться на публике, и коллеги ее мамы отмечают, что она стала настоящей красавицей. Сама девушка признается, что с карьерой определиться ей помогла именно Юлия. Они были крайне близки и делились всем, как настоящие подруги. Именно певица показала дочери, какого выступать перед зрителями, разглядев в ней задатки хорошей артистки.

Однако Алдонина унаследовала от Началовой не только страсть к музыке, но и житейскую мудрость. Несмотря на столь юный возраст девушка уже задумывается о семье и точно знает, каким должен быть ее будущий муж.

«Я думаю, что прежде всего человек должен быть честным и верным. Честным и верным в первую очередь перед собой… Быть теплым, моментами ярким, не притворяться передо мной кем-то», - призналась Вера в интервью «Учительской газете».

Напомним, что Алдонина рассказывала, что как-то нашла карту желаний покойной матери. Из нее дочь певицы узнала, что она всегда мечтала только о нескольких вещах: любящем мужчине, крепкой семье и сыне. К сожалению, с любовью у Началовой особо не клеилось. Она была замужем дважды, и оба брака оказались неудачными. Первым ее мужем был футболист Евгений Алдонин, а вторым - хоккеист Александр Фролов. Второй бойфренд Юлии принес немало проблем ее дочери, так как после смерти артистки Вере пришлось участвовать с ним в суде, борясь за звездную недвижимость.