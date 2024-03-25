16-летняя дочь певицы Глюкозы поздравила возлюбленного с годовщиной отношений

16-летняя дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, заявила, что уже год состоит в близких отношениях с молодым человеком. Имя своего возлюбленного Лидия не раскрыла.

«Спасибо за дни, когда мы просто лежим в кроватке и ничего не делаем, наслаждаясь присутствием друг друга. Я уже не представляю свою жизнь без тебя, очень сильно люблю, ты лучшее, что со мной случилось», - написала девушка в своем блоге.

Она также отметила, что в отношениях с возлюбленным не все дается легко, но пообещала всегда быть рядом.

«Забирай мое разорванное сердце и помоги согреться этой весной», — обратилась к любимому Лидия.

Ранее Глюкоза призналась, что приняла друга дочери, так как рада видеть ее счастливой. Она отметила, что возлюбленный Лидии творческий человек.

Также сообщалось, что старшая дочь Глюкозы не общается с младшей сестрой Верой. Подросток уверена, что они с Верой совершенно разные люди, поэтому им не о чем разговаривать.