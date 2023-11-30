16-летняя дочь Александра Абдулова Евгения назвала свою актерскую игру ужасной

16-летния дочь покойного актера Александра Абдулова пошла по его стопам и начала сниматься в кино. Недавно в Москве прошла премьера фильма «Баба Мороз и тайна Нового года», в котором подросток исполнила одну из главных ролей. Правда, свою игру Евгения оценила не слишком высоко.

Отметим, что это был первый выход на красную дорожку для звездной наследницы. Так как ее отец был буквально легендой отечественного кинематографа, неудивительно, что к ней было приковано все внимание журналистов. Однако Евгения держалась скромно и на вопросы отвечала сдержанно. Она призналась, что ее сравнивают с папой, но ее мастерство даже близко не стоит с его.

«Играю я ужасно. А папа… Меня сравнивают с папой, потому что мы оба отдаемся по максимуму. Меня не смущают ни погодные условия, ни то, что я могу как-то себе навредить», - цитирует слова Евгении Teleprogramma.pro.

Впрочем, как-то развиваться в актерской профессии Евгения не планирует. Она заявила, что из кинематографа уходить не будет, но предпочтет заниматься режиссурой.

Ранее 47-летняя вдова Александра Абдулова отреагировала на слухи о ее тайной помолвке.