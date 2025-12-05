16-летнего сына актера из «Питера FM» Павла Баршака парализовало из-за болезни

16-летнего сына актера Павла Баршака парализовало в школе из-за редкой болезни. Сейчас семья борется за жизнь подростка. Об этом стало известно на программе «Малахов».

Признание о состоянии мальчика сделала актриса Евгения Осипова. По ее словам, здоровье школьника ухудшилось в мае этого года. Он был на занятиях, когда его вдруг парализовало.

«Я очень хорошо знаю эту семью, они все лето сражались своими силами, им помогали друзья, никто не хотел афишировать эту ситуацию… В общем, я попросила у них разрешение, чтобы сообщить вам», — поделилась Осипова.

Сам Павел Баршак рассказал, что из школы сына забрали домой, а утром он не смог встать с кровати. На данный момент парень не чувствует ничего от груди. В больнице сообщили, что у подростка миелит — воспалительный процесс, затрагивающий как серое, так и белое вещество спинного мозга. Лечение в клинике не принесло результат.

«Никто никаких гарантий не дает, нет процентного соотношения, кто вылечился, а кто нет. Сын сейчас находится в Израиле, ему нужно продолжать лечение, его ждет операция. Один день пребывания в больнице обходится в 200 тысяч рублей. Сколько ему находиться там — никто не знает», — признался актер.

