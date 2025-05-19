15-летняя певица Милана Хаметова попала в ДТП на трассе из-за пьяного водителя

15-летняя певица Милана Хаметова сообщила, что попала в ДТП по пути из Красноярска в Кемерово. Нетрезвый водитель выехал на полосу встречного движения – удар пришелся на машину из кортежа артистки.

«Вчера по дороге из Красноярска в Кемерово наша команда попала в аварию по вине нетрезвого водителя, который выехал к нам на встречку… Основной удар пришелся на машину моих ребят танцоров и звукорежиссера!» - поделилась певица.

Хаметова рассказала, что с ней «все хорошо» - артистка ехала во второй машине следом за той, которая попала в аварию.

«Благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного», - поделилась Милана в своем Telegram-канале.

Концерты певицы не отменялись и не переносились, несмотря на происшествие. Хаметова призвала пристегиваться в автомобилях и попросила других водителей, которые выезжают на дорогу нетрезвыми, не рисковать своими и чужими жизнями.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 7-летний ребенок сел за руль машины, пока отец был в магазине, и устроил ДТП.