В Челябинске 7-летний мальчик сел за руль и устроил ДТП, пока отец был в магазине

В Челябинске ребенок сел за руль и устроил ДТП, пока отец отлучился в магазин. Автомобиль столкнулся с перилами и с иномаркой.

О происшествии сообщает 74.ru.

Инцидент произошел 2 мая недалеко от дома на Университетской набережной. Как рассказали изданию читатели, как только отец вошел в магазин, мальчик пересел на водительское сиденье. Сначала черный Opel проехал вперед и замял перила, затем сдал назад и врезался в серую Honda Civic.

После аварии мальчик выкатился на середину парковки, после чего вышел осмотреть повреждения – проверил капот и багажник. Свидетели аварии говорят, что ему не больше 7 лет.

Отца не было 10 минут. Выйдя, он посадил сына в машину и уехал. В полиции рассказали, что заявлений по факту аварии не получали.

Ранее сообщалось, что в Казани машина с младенцем вспыхнула после лобового столкновения.