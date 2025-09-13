15-летняя дочь Виталия Гогунского купила люксовое авто за 13 млн рублей

15-летняя дочь Виталия Гогунского приобрела Mercedes за 13 миллионов рублей.

Милана Стар сделала себе дорогой подарок в виде автомобиля премиум-класса. Блогерша выбрала Mercedes-Benz V-Class в VIP-комплектации, стоимость которого стартует от 13 миллионов рублей. Такой радостной новость она похвасталась в социальных сетях.

Юная певица уже устроила фотосессию в салоне новой машины. Так как до совершеннолетия она не имеет права водить транспорт, Милану пока будет возить личный водитель.

«Теперь я бизнесвумен со своей машиной?» — подписала пост блогерша.

Напомним, что Милана Стар с детства тянулась к сцене. Еще в четыре года она впервые вышла на публику, а позже стала участницей шоу «Один в один!», где исполняла пародию на Ани Лорак. Отец Миланы, Виталий Гогунский, после расставания с Ириной в 2019 году прекратил общение с дочерью и не выплачивал алименты.

