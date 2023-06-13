47-летняя Дана Борисова напугала кровоподтеками на лице после неудачной бьюти-процедуры

Дана Борисова относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Не так давно телеведущая сообщила о семейной трагедии. Выяснилось, что на ее дочь напала неизвестная собака. Вот почему теперь девочке предстоит пережить курс уколов от бешенства. На этом несчастья Борисовой не закончились. Знаменитость вышла на связь с подписчиками и показала устрашающий результат бьюти-процедуры.

13 июня Дана отметила свое 47-летие. Телеведущая решила, что нужно выглядеть неотразимо на собственном празднике, поэтому она отважилась на поход к косметологу для формирования шейно-подбородочного угла. Однако вместо гладкости кожи и желаемого результата у Борисовой на лице появились кровоподтеки.

«Только я могу так ответственно отнестись к своей внешности накануне дня рождения», — цитирует «7Дней.ru» высказывание Даны.

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