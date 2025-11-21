15-летняя дочь Гогунского заявила о запуске собственного бренда косметики

15-летняя блогер Милана Стар решила запустить бизнес. Дочь актера Виталия Гогунского заявила о создании собственного бренда декоративной косметики.

Блогер пояснила, что запустит собственный бренд декоративной косметики в конце ноября. Милана очень переживает, понравится ли аудитории то, что приготовила ее команда.

«Но мы с командой уверены в качестве своего продукта, так что ждем с нетерпением вашей реакции!» — поделилась артистка в разговоре со StarHit.

Напомним, что Милана Стар с детства тянулась к сцене. Еще в четыре года она впервые вышла на публику, а позже стала участницей шоу «Один в один!», где исполняла пародию на Ани Лорак. Отец Миланы, Виталий Гогунский, после расставания с Ириной в 2019 году прекратил общение с дочерью и не выплачивал алименты.

Ранее дочь Виталия Гогунского призналась, что не вдохновляется отечественными музыкантами.