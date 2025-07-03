15-летняя дочь Гогунского Милана Стар ответила на слухи о романе со звездой «Слова пацана»

Недавно 15-летнюю певицу Милану Стар заметили на свидании с актером Леоном Кемстачем. Дочь актера Виталия Гогунского прокомментировала слухи о романе со звездой «Слова пацана».

Блогер не стала скрывать, что виделась дважды с Леоном. Но не пояснила, что на самом деле связывает ее с молодым артистом.

«Мы общаемся с Леоном, все отлично, да. Все хорошо. Сама ничего не знаю, виделись два раза в жизни — вот вам весь ответ», — приводит слова Миланы Telegram-канал «Музыка Первого».

Напомним, юных знаменитостей заметили в одном из заведений Москвы. На кадрах Милана о чем-то оживленно рассказывала своему спутнику. К слову, поклонники певицы еще в 2023 году подозревали, что она находится в отношениях с Леоном, но официально эта информация не подтверждалась.

Подогрел слухи о романе Миланы с артистом и неожиданный подарок от ее поклонника — неизвестный прислал девушке огромную корзину с розами, которую она даже не смогла поднять.

Стар уверена: подарок точно прислал не Леон. Блогер не знает, кто решил порадовать ее цветами, но анонимный отправитель оставил Милане свой номер телефона.