15-летняя дочь Дианы Арбениной вышла на подиум в качестве модели. Об этом сообщает StarHit.

Дочь Дианы Арбениной Марта профессионально занимается футболом, поэтому когда девочку увидели сначала на Московской неделе моды, а затем в шоу «Модный приговор» в качестве модели, многие удивились.

Как рассказала звездная мама, предложение попробовать себя в новой сфере она сделала для дочери случайно.

«Мы были в бане, решили Тему попарить. Пока Марту парили, я сидела в телефоне. И вдруг мимо меня прошли ноги. Поднимаю голову, а это дочь! Я восхитилась: „Марта, какие у тебя красивые ноги, не хочешь по подиуму пройтись?“ Вероятно, у нее было хорошее настроение в тот момент, она согласилась, „почему нет“», — вспомнила она.

По словам Арбениной, в день съемок дочь сильно волновалась, но результатом она осталась довольна, ведь фотосессия произвела фурор в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Диана Арбенина разоткровенничалась о проблемах с детьми.