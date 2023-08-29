15-летняя дочь актера Алексея Панина* задумалась о возвращении на родину

15-летняя дочь актера Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ) задумалась о возвращении на родину. Об этом сообщает Экспресс газета.

Актер и его наследница уже долгое время не проживают на территории России. Знаменитость регулярно привлекает внимание публики провокационными выходками. В недавнем интервью Анна призналась, что поступки звездного отца ее никак не касаются. Однако очередную выходку родителя девочка все же прокомментировала.

По данным СМИ, Панин* встал на колени перед пограничниками и просил их пропустить его на родину. После этого Анна вышла на связь и сделала неожиданное заявление.

В личном блоге наследница актера поделилась фотографией. На снимке девочка отвернулась от камеры и смотрит в сторону леса. Анна решила лаконично подписать публикацию: «Это я на родину через лес иду».

Ранее юрист Назар Назаров объяснил, как актеру Алексею Панину* удалось выиграть суд в борьбе за ребенка. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой актриса Юлия Меньшова рассказала, как едва не сломала руку в конфликте с сыном.

*признан иноагентом на территории РФ