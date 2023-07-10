«Невзирая на поведение»: как актеру Алексею Панину удалось выиграть суд в борьбе за ребенка

Назар Назаров является опытным юристом по семейным делам. В далеком прошлом к нему обратилась за помощью экс-супруга Алексея Панина с просьбой сохранить за собой право опеки над восьмимесячной дочерью. В 2008 году в Санкт-Петербурге суд решил, что ребенок должен остаться с матерью. Несмотря на это, артист выкрал наследницу у бывшей возлюбленной и тщательно скрывал ее. Кроме того, спустя время Панин вновь начал разбирательство и выиграл его, вернув себе опеку над ребенком. В эксклюзивном интервью для издания «Страсти» Назаров объяснил, почему первое решение суда не вступило в законную силу и можно ли было помочь Юлии Юдинцевой отстоять право на дочь.

По словам юриста, все попытки приставов выполнить решение суда «были тщетны». Кроме того, Назар убежден, что он справедливо проиграл это дело. Специалист считает, что провокационное поведение Алексея никак не сказывается на его наследнице.

«Когда ребенок вырос и привык к отцу и пошел весь этот сыр-бор с его поведением в общественных местах, когда начался судебный процесс в части определения местожительства ребенка, то суд справедливо отметил, что Алексей Панин, невзирая на свое поведение, в отношении дочери точно ничего плохого не сделал», — высказался Назаров.

Также юрист добавил: в сложившейся ситуации суд учел интересы ребенка и оставил его с тем родителем, с которым ему лучше. Вот почему Назар считает, что в подобных моментах не стоит смотреть на «характеризующие особенности» человека.

«Суд учел привязанность ребенка к отцу. Радение отца за ребенка прослеживалось всегда», — резюмировал специалист.