15-летний сын поэта Дмитрия Артиса выпал из окна в день рождения

15-летний сын поэта Дмитрия Артиса в свой день рождения выпал из окна. Сейчас подросток находится в реанимации, и за его жизнь борются врачи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, наследник питерского драматурга пострадал на улице Вавиловых. Он сорвался с большой высоты и приземлился в снег. Нашла покалеченного школьника случайная прохожая, прогуливавшаяся неподалеку с собакой. Она сразу же вызвала бригаду скорой помощи, но сама помогать мальчику не стала, так как боялась сделать хуже.

Спустя 20 минут на место прибыли врачи и забрали подростка в больницу. Его состояние на данный момент не уточняется. Поэт Артис также пока не прокомментировал случившееся с сыном.

Ранее актера Евгения Герчакова госпитализировали из-за высокого давления. 74-летний артист почувствовал себя неважно и самостоятельно вызвал медиков. Специалисты же настояли на том, чтобы он поехал с ними в больницу.